Zubeldía dá início a trabalho no São Paulo de olho em jogo pela Libertadores e clássico

O São Paulo inicia nesta segunda-feira a era Luis Zubeldía. Anunciado no último sábado, o novo técnico da equipe já comanda o treino no CT da Barra Funda com foco em compromissos importantes.

O primeiro deles será na quinta-feira, diante do Barcelona-EQU, em Guayaquil, pela terceira rodada da Libertadores. A partida, que marcará a estreia do argentino à frente do São Paulo, está agendada para as 21h (de Brasília).

Zubeldía será apresentado nesta segunda-feira, às 12h30, no CT da Barra Funda, e já dará seu primeiro treino no São Paulo, iniciando a preparação para o jogo. Ele terá mais duas sessões de trabalho antes do duelo fora de casa.