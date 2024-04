Zubeldía comanda primeiro treino no São Paulo e inicia preparação para pegar o Barcelona-EQU

O São Paulo retoma as atividades na manhã desta terça-feira. À tarde, a delegação viaja para Guayaquil, palco do jogo contra o Barcelona. O elenco ainda fará um treino em solo equatoriano, no CT do Emelec, na quarta-feira.

Zubeldía viajará com o grupo e comandará as atividades, mas ainda não sabe se poderá ficar à beira do gramado. Ele tenta correr com a documentação e obter o visto de trabalho para ser regularizado na equipe. Se isso não acontecer a tempo, Milton Cruz deve dirigir o Tricolor no Equador.

O duelo está agendado para quinta-feira, às 21h (de Brasília). Anunciado no último sábado, Zubeldía já acompanhou a vitória sobre o Atlético-GO do estádio e busca recolocar o time no eixo após a saída de Thiago Carpini.