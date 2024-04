Vinícius Júnior é o líder em gols e assistências do Real Madrid em 2024; veja números

? 55 dribles certos (1º do time!)



? Nota Sofascore 7.46

April 22, 2024

Vini Jr. ainda o líder do Real Madrid em passes decisivos (31), finalizações no gol (34) e dribles certos (55).

Por fim, com o gol deixado no 'El Clásico', se tornou o brasileiro com mais tentos na história do duelo, chegando a sete, superando assim Evaristo de Macedo e Ronaldo Fenômeno, ambos com seis.