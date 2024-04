Treinador do Vitória revela que rescisão com o Luan foi uma decisão da diretoria

O Vitória anunciou que rescindiu o contrato com o atacante Luan na última sexta-feira. Em entrevista coletiva após o clássico contra o Bahia, realizado neste domingo, o treinador Léo Condé explicou a saída do jogador, alegando que foi uma decisão da diretoria.

"A vinda de Luan foi uma decisão da direção, assim como a dispensa. No dia a dia, diferente do que foi falado por aí, ele foi um atleta extremamente profissional. Sempre chegou nos horário certinhos, treinou, trabalhou... A opção de jogar mais ou menos é do treinador, em cima daquilo que a gente entende que é o melhor para a equipe", falou.

"Ele veio para uma posição onde temos um dos principais jogadores da equipe, que é o Matheuzinho. O clube também investiu na vinda do Daniel e do Jean Mota, que é um jogador que também atua nessa função", completou.