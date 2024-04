Mourinho diz que Pogba "perdeu a noção" depois de vencer a Copa do Mundo de 2018

"Na temporada seguinte à vitória da França na Copa do Mundo [de 2018], acho que Paul voltou diferente. A Copa do Mundo o trouxe para uma dimensão onde o futebol não era o mais importante para ele", completou.

Enquanto Pogba deixou o United apenas em 2022, Mourinho saiu apenas alguns meses após o fim do Mundial de 2018. O meio-campista não foi titular em nenhum dos últimos três jogos do treinador no comando do time inglês, o que deixou os jogadores e torcedores com a opinião dividida.

Mourinho deu a entender que não teve o apoio da diretoria do United antes de ser demitido.