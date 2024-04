Ídolo do Corinthians, Cássio leiloa camisa comemorativa para ajudar crianças autistas

Já pensou ganhar das mãos do Cássio a camisa que celebra as 700 partidas dele pelo Timão? Participe do Leilão Gigante até 26 de abril às 20h e garanta essa peça superespecial. O dinheiro arrecadado será doado para uma instituição de apoio a crianças com TEA. Não dá pra perder,... pic.twitter.com/Q0IPaZfH5f

A ação tem como objetivo não apenas arrecadar recursos, mas também fortalecer a valorização da inclusão e o conhecimento sobre o Transtorno de Espectro Autista (TEA) durante o Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo.

A peça é um tributo à filha do atleta. Cássio vestiu uma camisa com números coloridos de quebra-cabeça, símbolo do transtorno do espectro do autismo, durante o jogo contra o Santos, em fevereiro deste ano. Além disso, a camisa incluía um escudo personalizado com o número "700", a assinatura do jogador e um laço, também simbolizando o autismo.

Até o momento, a camisa já recebeu sete lances. Os interessados em participar do leilão podem acessar o site corinthians.positivoleiloes.com.br.