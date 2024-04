Fora de casa, Guarani estreia na Série B com derrota para o Vila Nova

Melhor em campo no primeiro tempo, o Vila Nova abriu o placar aos 31 minutos. Luciano Naninho aproveitou lançamento, ganhou da marcação e bateu de voleio, com desvio, para balançar as redes do Guarani.

A equipe paulista voltou para a etapa final em busca do empate. Todavia, foram os donos da casa que colocaram a bola na rede. Aos 11 minutos, Todinho recebeu na grande área e finalizou de esquerda no alto para ampliar o marcador em Goiânia.

Com dois gols de desvantagem, o Guarani melhorou na partida e quase descontou o placar. No entanto, o Vila Nova soube se defender para somar os primeiros três pontos na competição.