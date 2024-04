Com Bernardinho no comando, Seleção masculina de vôlei se apresenta em Saquarema

Jorge Bichara, diretor técnico da CBV, pontuou a importância da volta de Bernardinho para os próximos ciclos olímpicos.

"Estamos muito felizes com o retorno do Bernardo, que além de técnico da equipe adulta, segue no cargo de coordenador das seleções brasileiras masculinas. É exatamente essa integração entre todas as categorias que a CBV busca, já pensando nos dois próximos ciclos olímpicos. A Seleção de Novos é um dos pilares desse trabalho. Esse projeto começaria no próximo ano, mas a chegada do Bernardinho iniciou a ação. Será uma oportunidade para desenvolver jogadores mais jovens em treinos específicos, amistosos e competições, no Brasil e no exterior."

Onze jogadores estão participando dos treinos da seleção masculina visando a Liga das Nações 2024. O Brasil estreia no dia 21 de maio, contra Cuba, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Confira a lista de atletas presentes na apresentação:

Levantador: Brasília;



Oposto: Felipe Roque;