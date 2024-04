CBF divulga áudios do VAR em lances de Atlético-GO x São Paulo

O segundo lance analisado foi a expulsão do zagueiro Luiz Felipe, do Atlético-GO. A cabine do VAR entendeu que a ação do defensor em cima do atacante Luciano, não só foi pênalti como também passível para expulsão. Após revisão de Braulio na tela do árbitro de vídeo, o juiz expulsou Luiz Felipe e marcou a penalidade para o São Paulo. Veja o diálogo abaixo:

"Tem um possível penal. Braulio, a gente está checando essa disputa, tem um possível penal. A bola está em jogo. Braulio, sugiro revisão para possível cartão vermelho e para possível penal", diz Rodolpho Toski Marques.

Braulio então vai à cabine checar o lance e decide pelo cartão vermelho ao jogador do Dragão.

"O jogador atinge o adversário na nuca com uso de força. Cartão vermelho para o número 3, do preto", conclui Braulio.