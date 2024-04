CBF confirma datas, horários e locais da terceira fase da Copa do Brasil; veja detalhes

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou na noite desta segunda-feira a tabela detalhada da terceira fase da Copa Brasil. Os jogos vão do dia 30 de abril até 23 de maio.

O São Paulo, atuou campeão da competição, vai encarar o Águia de Marabá no dia 2 de maio, às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão. A volta será disputada no dia 22 do mesmo mês, no Morumbis, às 21 horas.

O Corinthians, finalista da competição em 2022, visita o América-RN no dia 1º de maio, às 20 horas, na Arena das Dunas. O confronto será decidido em 21 do mesmo mês, no mesmo horário, na Neo Química Arena.