Torcida do Palmeiras provoca Flamengo com mosaico relembrando título da Libertadores de 2021

A torcida do Palmeiras provocou o Flamengo neste domingo, antes da bola rolar no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

A Mancha Verde, principal organizada do clube, montou um mosaico relembrando o título da Libertadores de 2021, contra o Rubro-Negro.

Os fãs reproduziram o gol de Deyverson que garantiu o caneco para o Verdão, no Estádio Centenário, em Montevideo. Na ocasião, o atacante, que hoje está no Cuiabá, aproveitou o escorregão de Andreas Pereira e fez 2 a 1 para os paulistas, já na prorrogação.