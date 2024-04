Sem Mbappé e com gol de Beraldo, PSG goleia Lyon e segue com folga na ponta do Francês

A 30ª rodada do Campeonato Francês chegou ao fim. No último compromisso deste domingo, o PSG venceu o Lyon, por 4 a 1, no Parque dos Príncipes. Matic (contra), Lucas Beraldo, ex-São Paulo, e Gonçalo Ramos (2x) fizeram os gols dos donos da casa, enquanto Nuamah diminuiu para os visitantes. Mbappé ficou no banco e não precisou ser acionado.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain do técnico Luis Enrique chegou aos 66 pontos na competição e se manteve tranquilo na ponta da competição, com vantagem de 11 pontos sobre o Monaco. Do outro lado, o Lyon ficou com 40 pontos e permaneceu na nona posição.

Agora, o PSG retorna aos gramados já nesta quarta-feira. Em jogo atrasado da 29ª rodada, a equipe treinada por Luis Enrique visita o Lorient nesta quarta-feira. A partida acontece às 14h (de Brasília), no Stade du Moustoir - Yves Allainmat.