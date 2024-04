São Bernardo estreia na Série C do Brasileiro com empate diante do Náutico

Mais dois jogos agitaram a primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo. O Figueirense recebeu e derrotou o Ferroviário-CE, por 2 a 1, e o São Bernardo ficou no empate em 1 a 1 com o Náutico, no Nordeste.

Náutico x São Bernardo

No Estádio dos Aflitos, Náutico e São Bernardo ficaram no empate em 1 a 1. Aos 22 minutos do segundo tempo, Silvinho abriu o placar para os visitantes em cobrança de pênalti, mas, já na reta final do jogo, Paulo Sérgio empatou, aos 39 minutos.