Lembra dele? Mendoza, ex-Santos, faz primeiro gol na Turquia

O atacante colombiano Steven Mendoza desencantou no futebol da Turquia: ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Adana Demirspor no empate em 1 a 1 com o Samsunspor, pelo Campeonato Turco.

Com passagem recente pelo Santos, Mendoza celebrou o gol marcado neste final de semana. O colombiano chegou à Turquia em fevereiro e vai se consolidando como uma das principais peças da equipe na Super Lig.