Elenco do Santos recebe folga após estreia com vitória na Série B 2024

Neste domingo, o elenco do Santos recebeu folga após a estreia vitoriosa na Série B 2024, contra o Paysandu, por 2 a 0, na Vila Belmiro. Guilherme e Pedrinho marcaram os gols do triunfo do Peixe.

A preparação para o confronto contra o Avaí começa às 9h (de Brasília) da próxima segunda-feira, no CT Rei Pelé. O duelo marcará a primeira partida do Alvinegro Praiano fora de casa pela segunda divisão.

Diferentemente do Santos, o time catarinense começou a Série B com derrota por 1 a 0 contra o Operário, fora de casa. A equipe, então, conta com o apoio da torcida para se recuperar.