Bayer Leverkusen arranca empate contra o Dortmund no último minuto e mantém sonho de campanha invicta

Neste domingo, pela 30ª rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund recebeu o Bayer Leverkusen na Signal Duna Park. O jogo terminou empatado em 1 a 1 , e os gols foram marcados por Fullkrug (Borussia) e Stanisic (Leverkusen).

Com esse resultado, o Borussia Dortmund, que havia vencido o Monchengladbach na rodada anterior, se mantém na quinta colocação, com 57 pontos. Já o Leverkusen, campeão antecipado da atual edição do Campeonato Alemão, alcançou os 80 pontos e ainda está invicto.

Pela 31ª rodada da Bundesliga, no próximo sábado, o Borussia Dortmund visita o RB Leipzig, às 10h30 (de Brasília). O Bayer Leverkusen recebe o Stuttgart, às 13h30.