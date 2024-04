Sport supera Amazonas na estreia da Série B do Brasileiro

O Sport abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Chrystian Barletta cruzou na área pela direita e Edson Mardden falhou ao tentar defender, a bola sobrou para o Romarinho, que só teve o trabalho de tocar para o fundo do gol.

Logo no início da etapa final, aos três minutos, a equipe visitante ampliou. Romarinho saiu rápido em contra-ataque e fez um grande lançamento para Gustavo Lopes, que finalizou com tranquilidade para balançar as redes.

O Amazonas diminuiu aos 22 minutos do segundo tempo, com Matheus Santos. O meia avançou livre pelo meio, tabelou com Ênio e chutou no canto direito na saída do goleiro.

Logo em seguida, dois minutos depois, o Sport aumentou a vantagem novamente. André Felipe cruzou em falta pela esquerda e Luciano Castán cabeceou firme na segunda trave para marcar o terceiro.

No fim do jogo, aos 47 minutos da etapa final, o Amazonas fez o segundo. Bruno Lopes recebeu ótimo passe por cima e ajeitou de cabeça para Jô, que driblou o goleiro e finalizou.