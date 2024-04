Série C tem 4 jogos na abertura da temporada: veja onde assistir

Oito equipes entram em campo neste sábado (20) pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Destaque para o Remo, tradicional time paraense, que pretende esquecer a perda do título estadual para o rival Paysandu e buscará a primeira vitória em um confronto diante do Volta Redonda, em Belém.

CONFIRA ONDE ASSISTIR:



Tombense x São José-RS - 17:00h (de Brasília), terá transmissão pelo DAZN e Nosso Futebol+;