Santos vence Avaí Kindermann e São Paulo perde para Real Brasília pelo Brasileirão feminino

O Santos e o São Paulo entraram em campo neste sábado pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O Peixe venceu o Avaí Kindermann por 3 a 1, no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Santa Catarina. Já o Tricolor Paulista perdeu para o Real Brasília por 1 a 0, no Estádio Ciro Machado, em Brasília.

Os gols do Santos foram marcados por Carol Baiana, Ketlen Wiggers e Camila Martins. Lourdes anotou para o Avaí Kindermann. Petra marcou o gol do triunfo do Real Brasília sobre o São Paulo.

O Santos retorna a campo pelo Brasileirão Feminino no próximo dia 29, às 15h (de Brasília), contra o Flamengo, no Estádio Luso Brasileiro. Enquanto o São Paulo enfrenta o Bragantino no dia 28 de abril, no mesmo horário, no CFA Laudo Natel.