"Quero ficar com ele aqui ou em qualquer outro clube", diz Grimaldo sobre Xabi Alonso

O meio-campista Grimaldo, atualmente no Bayer Leverkusen, dedicou seu ótimo desempenho na temporada ao treinador espanhol Xabi Alonso. O comandante, que já conquistou a primeira Bundesliga do clube de forma antecipada, levou a equipe para a semifinal da Liga Europa e para a final da Copa da Alemanha.

"Tenho uma relação muito especial com ele, evoluí muito como jogador e quero crescer ainda mais com ele, e é verdade que gostaria de continuar ao seu lado, seja no Bayer Leverkusen ou em qualquer outro clube", disse em entrevista à Esquire.

O meia também comentou que deixou o Benfica na temporada passada após Xabi Alonso demonstrar muito interesse na contratação.