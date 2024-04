Paulinho lamenta início ruim do Corinthians no Brasileiro e cobra melhora: "Não tem mais margem de erro"

"Tem que dar algo a mais. Estamos fazendo coisas e não está sendo suficiente. A cobrança vai existir, todos que estão no Corinthians sabem da cobrança que é. Temos que ter personalidade, pensar um pouquinho, para corrigir os erros e melhorar o mais rápido possível. Torcedor está no direito dele de cobrar", acrescentou.

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileiro é contra o Fluminense, no próximo domingo, na Neo Química Arena. Antes disso, o time de António Oliveira enfrenta o Argentinos Juniors, pela terceira rodada da Sul-Americana. O duelo está marcado para terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.