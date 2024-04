Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão; veja provável time

Na manhã deste sábado, o elenco do Palmeiras encerrou a preparação para o duelo contra o Flamengo, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Os jogadores do Verdão iniciaram o treinamento deste sábado com uma ativação muscular na parte interna da Academia de Futebol. Em seguida, rumaram para o gramado e fizeram ensaios táticos, além do tradicional trabalho recreativo. O atacante Dudu participou novamente das atividades mais leves com o grupo.

Para o confronto deste domingo, o técnico Abel Ferreira terá dois desfalques já conhecidos pela torcida palmeirense. Dudu e Bruno Rodrigues, que ainda estão em processo de recuperação após lesões no joelho direito, continuam fora e não jogam contra o Flamengo.