Ganhando espaço, Estêvão vive maior sequência de jogos pelo Palmeiras desde que subiu ao profissional

Estêvão estreou pelo time profissional do Palmeiras em 2023, na última rodada do Campeonato Brasileiro, no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, que foi o jogo do título. Contudo, foi em janeiro que ele acabou integrado de vez ao profissional após a eliminação da equipe sub-20 na Copinha nesta temporada.

Nesta temporada, ele disputou oito jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Esse passe para gol foi na vitória por 1 a 0 do Palmeiras, contra o São Bernardo, na primeira fase do Paulistão.

Com Estêvão à disposição, o Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Flamengo em duelo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão busca se reabilitar após o revés na última rodada para conquistar sua primeira vitória em casa na competição.