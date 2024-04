Equipes sub-15 e sub-17 do Santos vencem Jabaquara pelo Campeonato Paulista

Neste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Santos venceram o Jabaquara, no Estádio Espanha, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O time mais novo ganhou por 3 a 0, com gols de Nadson (2) e Gabriel Neves. Enquanto os mais experientes golearam por 5 a 0, Roberto, Juninho, Benício, Gustavo Assis e Felipe Quinélli foram os autores dos gols.

Com o resultado, o Peixe mantém 0 100% de aproveitamento. As duas categorias lideram seu grupos, com nove pontos conquistados.

Ambos os times das categorias de base do Santos retornam a campo na competição no próximo sábado, contra o Água Santa, no CT Rei Pelé. O time sub-15 joga às 9h (de Brasília) e o sub-17 às 11h.