De virada, sub-20 do Palmeiras vence Ibrachina e mantém invencibilidade no Paulista

Na tarde deste sábado, o sub-20 do Palmeiras venceu o Ibrachina de virada, por 3 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da categoria. Na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, Luighi, David e Luis Arthur balançaram as redes para o Verdão, enquanto Gabriel Cunha fez para os visitantes.

A equipe palestrina está no Grupo 11, ao lado de AD Guarulhos, Flamengo-SP, Ibrachina, Nacional e Portuguesa. Com o resultado, as Crias da Academia chegaram aos seis pontos e mantiveram a invencibilidade na competição Estadual.

Na próxima rodada, o Verdão terá pela frente a Portuguesa no próximo sábado (27), às 15 horas (de Brasília), no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé. Antes disso, porém, volta a campo pelo Campeonato Brasileiro da categoria para encarar o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 15h, na Arena Barueri.