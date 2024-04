Carille valoriza vitória, mas admite jogo ruim do Santos: 'Ficamos abaixo'

O Santos venceu o Paysandu por 2 a 0 na estreia da Série B, mas o técnico Fábio Carille não gostou da atuação da equipe. Ele admitiu que o desempenho do Peixe foi abaixo do esperado pela torcida e valorizou o resultado, conquistado no segundo tempo com o brilho do atacante Pedrinho.

O que disse Carille

O primeiro foi tempo muito lento, com muito erro de passe por dentro. A gente sabia que o adversário fechava muito bem por dentro, o jogo era pelos lados, agredindo a área do adversário pelos lados, e a gente forçou muito a bola no Enzo, onde eles estavam bem fechados. O Paysandu foi ganhando confiança, a gente já tinha visto que era um time muito organizado e tivemos muita dificuldade no primeiro tempo — mais pela nossa postura do que qualquer outra coisa, essa foi a cobrança no intervalo. O pouco que a gente melhorou no segundo tempo, a gente agrediu mais, chegou mais na área do adversário, mas sabemos que ficamos muito abaixo do que podemos jogar pelo Paulista que fizemos, essa foi a cobrança. Bom que acontece logo no primeiro jogo e bom que ganhamos, ganhar é importante demais para que não aconteça mais isso durante a temporada.