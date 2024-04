Augusto Melo cobra elenco do Corinthians após derrota e fala sobre Rubão: "Vai ter mudança"

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, cobrou publicamente o elenco após a derrota para o Bragantino, por 1 a 0, neste sábado, no Nabi Abi Chedid. Com o resultado, a equipe segue sem vencer e sem marcar gols no Campeonato Brasileiro.

O dirigente disse que o grupo, no papel, é "maravilhoso", mas cobrou uma reação dos jogadores. Ele crê que a equipe até criou chances no revés para o Massa Bruta, mas a bola "não está entrando".

"Estamos fazendo o possível, olha a situação que pegamos o clube. Nossa parte nós estamos fazendo, mas a bola não está entrando, infelizmente. Criando oportunidades, o time está muito bem, está integrado, mas, infelizmente, a bola não entra. A gente criou várias chances", disse Augusto na zona mista do Nabi Abi Chedid.