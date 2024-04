São Paulo fecha acordo com o técnico Luis Zubeldía

O São Paulo já acertou com o seu novo treinador para a temporada 2024. Campeão da Copa Sul-Americana com a LDU no ano passado, o argentino Luis Zubeldía aceitou o convite do time paulista e entrará na vaga deixada por Thiago Carpini, demitido pela diretoria após a derrota para o Flamengo.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, Zubeldía é aguardado neste fim de semana no Brasil e deve estar no comando no jogo contra o Barcelona, quarta-feira, pela Libertadores. No duelo do final de semana contra o Atlético-GO, o time provavelmente terá Milton Cruz como técnico interino.

Zubeldía terá um grande desafio no São Paulo. Irá assumir uma equipe que claramente perdeu a confiança após o título da Supercopa Rei, sendo eliminada nas quartas de final do Paulistão para o Novorizontino e iniciando o Brasileirão de forma preocupante, com duas derrotas.