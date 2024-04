Santos x Paysandu: veja onde assistir ao jogo pela estreia da Série B do Brasileirão

Artilheiros do Alvinegro no ano, Guilherme, Julio Furch, Otero e Giuliano devem ser titulares e são a grande esperança de gols para o time. Comandados pelo treinador Fábio Carille, o Santos soma apenas duas derrotas nesta temporada. A primeira foi para o Novorizontino, por 2 a 1, na Vila Belmiro, e a outra contra o Palmeiras, no jogo de volta da final do Paulista, no Allianz Parque, por 2 a 0.

Assim, o clube paulista entra na Série B como um dos fortes candidatos ao título da competição.

O Paysandu, por sua vez, também vive grande temporada. Com apenas duas derrotas no ano, contra o Juventude, pela Copa do Brasil, a equipe busca o acesso à primeira divisão após subir da Série C, em 2023.

O Papão foi campeão do Campeonato Paranaense de forma invicta e está classificado para a final da Copa Verde, após bater o Remo, maior rival, na semifinal.