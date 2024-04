Provável treinador contra o Atlético-GO, Milton Cruz tem bom aproveitamento no São Paulo

Milton Cruz deve ser o treinador do São Paulo no próximo domingo, contra o Atlético-GO, às 18h30 (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, após a demissão de Thiago Carpini.

O auxiliar técnico do São Paulo já desempenhou a função de interino diversas vezes, 43 para ser mais exato, e conta com um aproveitamento de 58,9% à frente do time tricolor. São 23 vitórias, sete empates e 13 derrotas, com 66 gols marcados e 49 sofridos.

Milton Cruz voltou ao São Paulo em 2021, após Julio Casares assumir a presidência do clube. O profissional passou alguns anos afastado do Tricolor, trabalhando como técnico, mas retornou para ser auxiliar e ajudar na reconstrução proposta pela atual gestão.