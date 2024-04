Nikão assina contrato até 2024 e é anunciado pelo Athletico-PR

A primeira passagem de Nikão pelo Athletico-PR aconteceu entre 2015 e 2021. No período foram 314 jogos, 152 vitórias e 49 gols marcados, um deles garantiu o título da Copa Sul-Americana de 2021, contra o Red Bull Bragantino. O meia-atacante também conquistou outra Sul-Americana, em 2018, dois Campeonatos Paranaenses, uma Copa do Brasil e uma Levain Cup.

O ídolo do Furacão deixou o clube no começo de 2022, quando foi anunciado pelo São Paulo. No time paulista ele não conseguiu o mesmo sucesso, ficando sem espaço e sendo emprestado ao Cruzeiro em 2023.

Sob comando de Thiago Carpini no São Paulo, Nikão até chegou a receber algumas oportunidades no início deste ano, sendo titular na decisão da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras. O jogador, que também vinha se recuperando de lesão, não é relacionado pelo Tricolor desde o dia 17 de fevereiro.

Nikão chega ao Athletico-PR para a reforçar o elenco que terá um calendário cheio no restante do ano. Após ser campeão paranaense, o clube terá as disputas da Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

O próximo compromisso do Furacão está marcado para domingo, às 16h (de Brasília), contra o Internacional, pela terceira rodada do Brasileirão.