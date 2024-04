Mayke mira reabilitação do Palmeiras e projeta um "grande espetáculo" contra o Flamengo pelo Brasileirão

O Palmeiras tem compromisso marcado para este domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão enfrenta o Flamengo, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. A equipe busca se reerguer após o revés sofrido para o Internacional, na última quarta-feira. O lateral direito Mayke projetou um "grande espetáculo" com apoio da torcida.

"A verdade é que não podemos comemorar muito quando ganhamos e nem lamentar muito quando perdemos. É um jogo após o outro, um mais importante que o outro, e não está sendo diferente agora. Temos um grande jogo no domingo, com a nossa torcida, e é mais uma oportunidade para fazermos um grande jogo. Foi uma derrota, começo do campeonato, mas faremos de tudo para estar sempre ganhando jogos e conseguir nossos objetivos lá no final", disse.

O duelo contra o Flamengo faz parte de uma dura sequência que o Palmeiras tem nos próximos dias. O lateral falou do tamanho do jogo e citou o apoio da torcida no Allianz Parque. Esse será o primeiro compromisso da equipe pelo Brasileiro em sua casa. Mandante, o Palmeiras disputou o jogo contra o Internacional na Arena Barueri.