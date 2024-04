Ituano encerra preparação para estreia na Série B, e Valentim faz balanço dos treinos

Depois de ser eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista, o Ituano voltará a ter um compromisso oficial após mais de um mês. A equipe encerrou a preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, que será neste sábado, às 15h30 (de Brasília), contra a Chapecoense.

Alberto Valentim foi anunciado como treinador do Ituano na reta final do Estadual e não teve muito tempo para treinar com a equipe na competição. Agora, ele fez um balanço deste longo período que teve para trabalhar.

"Foi muito positivo. Foi um período em que tivemos a oportunidade de nos conhecermos mais. Eles entendem mais aquilo que nós queremos em todas as fases do jogo. Foi um período onde eu pude conhecê-los como atletas e pessoas. Isso está dentro daquilo que a gente quer no trabalho para a máxima performance", disse.