Felipe Anderson explica por que fechou com o Palmeiras: 'Escolha de vida'

O meia-atacante Felipe Anderson entrou em campo pela primeira vez hoje (19) depois de acertar um pré-contrato com o Palmeiras. O jogador, que participou da jogada do gol de Luis Alberto que deu a vitória da Lazio sobre o Genoa, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, comentou seu acerto com o Verdão e agradeceu aos dirigentes do clube pela condução da negociação.

"Quero agradecer publicamente ao presidente, com quem tenho um excelente relacionamento. Agradeço ao diretor de futebol. Tivemos um diálogo, eles me entenderam o que eu queria e foram sempre justos comigo. Foi uma escolha de vida que certamente não afeta meu vínculo com o clube, com os proprietários e com os torcedores", disse em entrevista à DAZN, da Itália.

Nesta semana, após o Palmeiras comunicar o pré-contrato com Felipe Anderson, o diretor de futebol do clube, Angelo Fabiani, falou sobre a tentativa da equipe italiana em renovar com o jogador. Fabiani revelou que o atleta de 31 anos "perdeu dinheiro" em sua escolha. O meia elogiou os profissionais e revelou as conversas com a diretoria de seu atual clube.