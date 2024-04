Em final de contrato, Caetano perde espaço no Corinthians e fica de fora dos últimos quatro jogos

O vínculo de Caetano com o Corinthians é válido até o final desse ano e, a partir de junho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. A baixa minutagem recente pode ser determinante para que o atleta não siga no Parque São Jorge para as próximas temporadas.

Em 2024, Caetano acumula nove jogos (todos como titular), dois cartões amarelos e um vermelho, recebido no clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. A última vez que o jogador entrou em campo foi diante do Água Santa, na última rodada do Estadual.

O zagueiro foi formado nas categorias de base do Timão e passou por alguns clubes, por empréstimo, como Coritiba, Oeste, São Caetano, CRB e Goiás. Em 2023, o jogador foi reintegrado ao elenco do alvinegro e teve seu contrato renovado por mais uma temporada.