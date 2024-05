Mangueirão costuma ser ambiente hostil para o São Paulo, que tem retrospecto equilibrado no Pará

O São Paulo enfrenta o Águia de Marabá nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela terceira fase da Copa do Brasil. O estádio já recebeu 11 jogos do Tricolor e costuma ser um ambiente hostil para o time paulista.

Em 11 confrontos no Mangueirão o São Paulo mais perdeu do que ganhou. São três vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com nove gols marcados e 13 gols sofridos no total - aproveitamento de 39,3%.

Essa será a primeira vez que o São Paulo enfrentará o Águia de Marabá, time do interior do Pará, mas que teve de enviar seu jogo na Copa do Brasil para o Mangueirão pelo fato de seu estádio, Zinho de Oliveira, não atender às exigências da CBF.