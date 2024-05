Joia da base é relacionada por Zubeldía para estreia do São Paulo na Copa do Brasil

O jovem passou a treinar com o profissional após chamar a atenção do técnico Dorival Júnior no ano passado. Com contrato até o fim de 2025, Henrique Carmo já vem sendo acompanhado por grandes clubes europeus e recentemente chegou a ser observado mais de perto pelo Bayern de Munique, da Alemanha.

Pelo fato de ainda ser menor de idade, precisando se desenvolver em todos os aspectos, mas, sobretudo, fisicamente, Henrique Carmo sabe que precisará de paciência se quiser ganhar espaço no time profissional do São Paulo. Porém, em meio a tantas competições do calendário, não é exagero esperar que o jovem de 17 anos ganhe minutos em partidas menores prioritárias, como a desta quinta-feira.

Em 2024, mesmo com 17 anos, Henrique Carmo integrou o time sub-20 do São Paulo que disputou a Copinha. O atacante também esteve presente na partida de estreia da equipe no Campeonato Brasileiro da categoria, contra o Athletico-PR, mas, desde então, passou a concentrar seus esforços na rotina de trabalho do elenco profissional, no CT da Barra Funda.