Próximo adversário do Santos pela Série B, Guarani só venceu dois jogos nesta temporada

O Guarani realizou, nesta tarde, uma atividade junto ao elenco do São José EC, no CT. O objetivo do treinamento foi dar mais ritmo de jogo aos atletas que tiveram menos minutagem nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

Mas, ao conseguir bater o Red Bull Bragantino, pela 12ª rodada do Paulista, no Brinco de Ouro da Princesa, por 1 a 0, o Bugre se livrou do descenso. O clube ocupou, assim, a 14ª posição da classificação geral.

No total, o Guarani disputou 14 partidas no ano de 2024. Além das duas vitórias, a equipe foi derrotada em oito oportunidades e empatou quatro vezes.