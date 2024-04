Dois títulos em quase 16 anos de carreira: conheça Luis Zubeldía, novo técnico do São Paulo

O São Paulo acertou a contratação do técnico Luis Zubeldía, que chega para substituir Thiago Carpini, demitido na última quinta-feira. Com apenas 43 anos, o argentino vive a melhor fase de sua carreira. Em 2023, pela LDU-EQU, conquistou os únicos dois títulos como treinador, em quase 16 anos de carreira. Com isso, a Gazeta Esportiva preparou um raio-x da carreira do novo comandante tricolor.

Fim precoce de carreira como jogador e primeiros cinco anos como treinador

Nascido na cidade de Santa Rosa, na Argentina, Zubeldía iniciou sua vida no futebol como jogador. O argentino começou a carreira no Lanús-ARG, em 1998. No entanto, ainda pelo time argentino, foi obrigado a se aposentar devido à lesão no joelho esquerdo - sofrida em 2004.