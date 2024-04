Coronado e Garro juntos? Dupla deve reeditar parceria no meio-campo do Corinthians em situações pontuais

Portanto, contra equipes de maior arsenal ofensivo, que vão exigir defensivamente, o provável é que o técnico António Oliveira escale pelo menos mais um jogador de combatividade, para dar suporte a Raniele. Alguns jogadores são cotados para exercer o papel, como Fausto, Breno Bidon e Paulinho. Maycon seria o "nome ideal", por ajudar na defesa e ser importante no ataque, mas o camisa 7 rompeu o ligamento do joelho e deve perder a temporada.

Para o duelo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, é improvável que Coronado inicie como titular. Antes do duelo em Caxias do Sul, o jogador de 31 anos havia atuado por 90 minutos pela última vez no dia 7 de dezembro, ainda no Al-Ittihad. A comissão técnica é cautelosa para não desgastá-lo fisicamente.

Garro, que veio do Talleres, possui 13 jogos pelo Timão, todos como titular. Contratado por US$ 7 milhões (R$ 34,7 milhões na cotação da época) no começo da temporada, o atleta acumula um gol e duas assistências no período.

Já Coronado chegou em meados de fevereiro e se lesionou logo na estreia, contra o Santo André. O atleta ainda pegou dengue, mas se recuperou e engatou sequência de três jogos, com uma assistência anotada.

O Corinthians encara o Red Bull Bragantino no sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 3ª rodada de Campeonato Brasileiro. O Alvinegro vai em busca de sua primeira vitória na liga nacional.