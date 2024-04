Com o Vitória em 2023, relembre os últimos dez campeões da Série B do Brasileiro

O Vitória cumpriu todos os protocolos e, além do acesso à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, conquistou o título da Série B em 2023. Foi o décimo campeão diferente do torneio nos últimos dez anos.

Com campanha de destaque, o Leão da Barra ganhou o troféu com antecedência, ainda na 36ª rodada. A festa enfim veio após uma vitória sobre o Novorizontino, por 2 a 1.

Em 2024, a Série B contará de novo com um clube grande entre os seus participantes. O Santos decepcionou no ano passado e foi rebaixado à Segunda Divisão do futebol nacional pela primeira vez em sua história.