Caio Paulista sofre para se firmar no Palmeiras e chega a quatro jogos sem entrar em campo

Caio Paulista não tem tido vida fácil no Palmeiras. Um dos reforços do clube para esta temporada, o atleta ainda não conseguiu se firmar no Alviverde e sequer tem sido utilizado por Abel Ferreira.

O jogador de 25 anos soma dez partidas nesta temporada, sem nenhum gol marcado e com duas assistências. Depois de uma sequência no início do Campeonato Paulista, ele perdeu espaço e não atuou nos últimos quatro jogos.

Mais do que isso, Caio Paulista disputou apenas um dos últimos sete compromissos do Palmeiras. Ele jogou somente no empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina, pela Libertadores, quando Abel poupou parte do time visando as finais do Paulistão. Nas demais oportunidades, ele não saiu do banco de reservas.