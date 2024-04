São Paulo abre conversas com Luis Zubeldía e adota otimismo por acordo

O São Paulo abriu conversas com Luis Zubeldía para ser seu novo treinador. O ex-comandante da LDU já estava na mira do clube antes de Thiago Carpini ser contratado, mas, naquela ocasião, as tratativas não avançaram, e o Tricolor acabou optando por apostar no brasileiro.

Há um otimismo em relação a um desfecho positivo nas negociações entre a diretoria do São Paulo e Luis Zubeldía. O argentino de 43 anos vê com bons olhos a oportunidade de trabalhar no Brasil, país que pode catapultar de vez a sua carreira.

Luis Zubeldía chamou atenção após conquistar a Copa Sul-Americana de 2023 contra o Fortaleza, eliminando, inclusive, o São Paulo nas quartas de final, nos pênaltis, em pleno Morumbis. No confronto de ida, no Equador, sua equipe foi bastante superior ao Tricolor e, embora tenha vencido por 2 a 1, poderia ter saído de campo com um triunfo mais elástico.