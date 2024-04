Santos ainda estuda situação de Morelos e atacante ganha sobrevida

A situação de Alfredo Morelos no Santos ainda não está definida. O atacante não vem agradando a comissão técnica, mas segue fazendo parte do elenco, pelo menos até a metade do ano.

O presidente Marcelo Teixeira falou, na última quarta-feira, sobre o imbróglio com o colombiano, que recebe um dos maiores salários do elenco. O dirigente salientou que não pode se desfazer do acordo de uma hora para outra e colocou a responsabilidade nas mãos do atleta.

"O Morelos tem contrato, já vinha com contrato anterior. Ele, o Dodô, são jogadores que vinham com contratos anteriores e permanecem no plantel. O Morelos tem contrato, é um jogador que, caso a comissão defina, como está definindo a diretoria, caberá fazer o seu trabalho. É um trabalho muito difícil, onde o jogador tem um histórico, um potencial muito grande de jogos no exterior. Foi contratado na temporada passada por essa razão. E nós tentaremos encaminhar esse atleta caso ele e outros não estejam nessa linha que implantamos desde janeiro", disse.