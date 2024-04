Morelos vai de esperança a decepção e vira problema no Santos antes de Série B

Neste ano, o atacante entrou em campo em 11 oportunidades (sete saindo do banco de reservas) e balançou as redes nas vitórias sobre São Paulo e São Bernardo, ambas no Morumbis.

Com o baixo rendimento, portanto, o colombiano ficou para trás no esquema de Carille, que já deixou clara a sua preferência por Julio Furch.

O problema é que Morelos é quem tem o salário mais alto dentre os jogadores do atual elenco do Santos. O contrato foi firmado pela antiga gestão, liderada por Andres Rueda. Agora, Marcelo Teixeira tenta achar uma solução para se livrar de um custo alto.

"O Morelos é uma definição técnica, não de diretoria, que foi tomada como ocorreram outras decisões no começo do ano. Existe um problema gravíssimo que é um contrato existente daqueles que são remanescentes da gestão passada - o Morelos e o Dodô - e que estavam sendo discutidos. Se há uma conclusão com referência à continuidade do atleta, passa a ser compromisso da diretoria resolver essa situação", disse o atual presidente do Peixe.

O Santos estreia na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.