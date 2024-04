Rômulo estreia pelo Palmeiras, e Abel diz: 'Temos que ir com calma'

O jogador de 22 anos era o único reforço que ainda não tinha estreado pela equipe. Devido às suas características, a ideia é que Rômulo brigue pela vaga com Raphael Veiga. O camisa 23 do Verdão vem de uma sequência de quatros jogos e só foi substituído nos últimos dois.

Após a partida, o treinador explicou a substituição de Veiga e disse que o próprio jogador pediu para sair. "Tirei porque ele pediu para sair. Não é de hoje que faço essa gestão de energia. Temos um Núcleo de Saúde e Performance extraordinário que nos ajuda, mas tem uma comissão técnica que gere. Há jogadores que insistimos mais, como o Veiga, não há milagres. Gostaríamos muito de ter tempo para recuperar jogadores. Uma posição que neste momento não temos substituto a altura, que possa dar a continuidade, mas vamos ver o que ele tem. É um jogador que pode nos ajudar", seguiu o treinador.

Rômulo foi contratado pelo Palmeiras ainda com o Campeonato Paulista em andamento, enquanto o jogador defendia o Novorizontino. O meia foi um dos destaques do Tigre do Vale, que caiu na semifinal do Estadual justamente diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

Buscando ter mais minutos em campo, Rômulo segue à disposição do treinador para o jogo deste domingo, contra o Flamengo, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.