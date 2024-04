Olympique de Marselha x Benfica: Veja prováveis escalações e onde assistir o jogo pela Liga Europa

Benfica: Trubin; Bah, António Silva, Otamendi, Aursnes; Florentino Luís, João Neves; Rafa Silva; Di María, Tengstedt, David Neres.



Técnico: Roger Schmidt

ARBITRAGEM



Felix Zwayer, da Alemanha, será o árbitro, com os assistentes Stefan Lupp e Marco Achmuller. Bastian Dankert estará no comando do VAR.