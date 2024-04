Cuca assume responsabilidade em derrota do Athletico-PR para o Grêmio

Após estrear no Brasileirão de 2024 com uma grande vitória sobre o Cuiabá, o Athletico-PR foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 0. Em entrevista coletiva depois do jogo desta quarta-feira, o técnico Cuca assumiu a responsabilidade do revés.

"Erramos muitos passes. Hoje foi um dia que tecnicamente as coisas não andaram. Geralmente no futebol, você tem seis ou sete jogadores que vão bem. Hoje foi o contrário. Não posso colocar a culpa neles. Quando o time tecnicamente não vai bem, o treinador tem que assumir a responsabilidade", comentou.