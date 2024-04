Corinthians não vence o Juventude no Alfredo Jaconi pelo Brasileirão desde 2002

Na última quarta-feira, o Corinthians perdeu do Juventude por 2 a 0, pela segunda rodada do Brasileirão. Diante do tropeço, o Timão aumentou a sequência sem vencer a equipe gaúcha no Alfredo Jaconi.

De acordo com o Sofascore, a equipe não comemora uma vitória há oito jogos. São cinco triunfos e três empates no período.

A última vez que o Corinthians se deu melhor, portanto, foi em 2002. Na ocasião, em jogo pela 14ª rodada do Brasileirão, o Alvinegro Paulista ganhou por 1 a 0.