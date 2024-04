Com Santos e mais seis, Série B do Brasileiro é dominada por times paulistas em 2024

O recorde de participação de clubes do Estado de São Paulo foi em 2008. Naquele ano, oito times disputaram a Série B, sem nenhum grande: Portuguesa, Marília, São Caetano, Ponte Preta, Barueri, Santo André, Paulista e Ituano.

Em 2024, a Segunda Divisão também poderia contar com oito paulistas. No entanto, o São Bernardo perdeu o acesso na última rodada do Quadrangular da Série C.

Por outro lado, outros clubes de São Paulo poderiam ter subido à elite do futebol nacional. Novorizontino e Mirassol terminaram a Série B de 2023 no quinto e no sexto lugar, respectivamente, um pouco abaixo do G4, que garante ida à Primeira Divisão.

Depois de São Paulo, o estado com mais equipes na Segunda Divisão é Santa Catarina, com três representantes. Já os estados do Paraná (Operário e Coritiba) e Goiás (Goiás e Vila Nova) possuem dois times. Seis estados brasileiros têm apenas um clube: Amazonas, Pará, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas e Ceará.

A Série B terá início na sexta-feira, mas o Santos inicia sua trajetória na competição apenas no sábado. O time recebe o Paysandu a partir das 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do torneio.